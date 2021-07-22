В Ходжалы сотрудники строительной компании подорвались на мине

21 июля в районе 23 часов в районную прокуратуру поступила информация о том, что на освобожденной территории Ходжалинского района два человека подорвались на мине.

21 июля в районе 23 часов в районную прокуратуру поступила информация о том, что на освобожденной территории Ходжалинского района два человека подорвались на мине.

Как сообщили Report в прокуратуре Ходжалинского района, в результате разбирательства установлено, что сотрудники компании, выполнявшей на территории строительные работы, Тахир Махмудов и Ясин Мехралиев, подорвались на противопехотной мине и получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В настоящее время расследование по факту проводится прокуратурой Ходжалинского района.