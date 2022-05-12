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В ходе проведенных МВД операций изъято 120 кг наркотиков

В ходе проведенных МВД операций изъято 120 кг наркотиков В ходе серии операций, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел за последние 20 дней, задержаны еще 57 членов организованной преступной группировки, занимающихся незаконным оборотом наркотиков.
Происшествия
12 мая 2022 г. 15:58
В ходе проведенных МВД операций изъято 120 кг наркотиков

В ходе серии операций, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел за последние 20 дней, задержаны еще 57 членов организованной преступной группировки, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

У задержанных было обнаружено 120 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также 4 360 единиц психотропных препаратов.

В ходе мероприятий, проведенных в Абшеронском и Бинагадинском районах, были задержаны ранее судимые Панах Исмаилов и Рамин Абузеров.

У П.Исмаилова было обнаружено 42 кг наркотиков, в том числе 30 кг героина, 9 кг метамфетамина, 3 кг марихуаны, электронные весы и тетрадь с записями о продажах наркотических средств, у Р.Абузерова - 8 кг наркотических веществ разных наименований.

В связи с фактами возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК АР. В отношении задержанных лиц по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPolis əməliyyat keçirib, 57 nəfər saxlanılıb, 120 kq narkotik götürülüb

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