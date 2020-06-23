​В Хызы обнаружили ручные гранаты

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация об обнаружении ручной гранаты в поселке Гилязи Хызынского района.

Как сообщили Report в ANAMA, на основе полученных данных на место происшествия прибыли специальная мобильно-оперативная группа и кинологическая группа Агентства, сотрудники отдела полиции Хызынского района и Центральной районной больницы.

В целях безопасности территория была оцеплена полицией. В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий специалистов агентства была обнаружена ручная граната Ф-1.

Кроме того, в ходе осмотра территории вокруг места обнаружения гранаты, саперы обнаружили еще две гранаты Ф-1 и 10 запалов УЗРГМ.

Обнаруженные боеприпасы были транспортированы на центральный полигон ANAMA для обезвреживания.