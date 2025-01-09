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В Хазарском районе обнаружен наркопритон, задержаны 13 человек

В Хазарском районе обнаружен наркопритон, задержаны 13 человек Сотрудниками Хазарского районного управления полиции в ходе операции на основании поступившей оперативной информации в поселке Шувялан был обнаружен наркопритон.
Происшествия
9 января 2025 г. 19:22
В Хазарском районе обнаружен наркопритон, задержаны 13 человек

Сотрудники Хазарского районного управления полиции в ходе операции, на основании поступившей оперативной информации, в поселке Шувялан выявили наркопритон.

Как сообщает Report, в результате операции задержаны владелец дома Хикмет Асланов, создавший условия здесь для употребления наркотиков, и еще 12 человек, употреблявших здесь наркотические средства.

При осмотре дома были обнаружены и изъяты различные виды наркотических и психотропных веществ.

По факту в Хазарском районном управлении полиции ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXəzər rayonunda narkopriton aşkarlanıb, 12 nəfər saxlanılıb

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