В Хазарском районе обнаружен наркопритон, задержаны 13 человек

Сотрудники Хазарского районного управления полиции в ходе операции, на основании поступившей оперативной информации, в поселке Шувялан выявили наркопритон.
Как сообщает Report, в результате операции задержаны владелец дома Хикмет Асланов, создавший условия здесь для употребления наркотиков, и еще 12 человек, употреблявших здесь наркотические средства.
При осмотре дома были обнаружены и изъяты различные виды наркотических и психотропных веществ.
По факту в Хазарском районном управлении полиции ведется расследование.