В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы

За минувшие выходные сотрудники полиции обнаружили в Ханкенди гранаты, автоматы и гранатометы.

За минувшие выходные сотрудники полиции обнаружили в Ханкенди гранаты, автоматы и гранатометы.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

30 и 31 марта на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 7 автоматов различных марок, пистолет, 2 ружья, 4 гранаты, 2 гранатомета, 5 штык-ножей, запал, 75 магазинов для патронов, 1 870 патронов различных калибров и другие боеприпасы.

За минувшие выходные на территории страны сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты один автомат, один пистолет, два магазина для патронов и 37 патронов различных калибров.