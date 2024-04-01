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В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы

В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы За минувшие выходные сотрудники полиции обнаружили в Ханкенди гранаты, автоматы и гранатометы.
Происшествия
1 апреля 2024 г. 10:17
В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы

За минувшие выходные сотрудники полиции обнаружили в Ханкенди гранаты, автоматы и гранатометы.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

30 и 31 марта на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 7 автоматов различных марок, пистолет, 2 ружья, 4 гранаты, 2 гранатомета, 5 штык-ножей, запал, 75 магазинов для патронов, 1 870 патронов различных калибров и другие боеприпасы.

За минувшие выходные на территории страны сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты один автомат, один пистолет, два магазина для патронов и 37 патронов различных калибров.

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Версия на английском языке Grenades, assault rifles, and grenade launchers found in Khankandi
Версия на азербайджанском языке Həftəsonu Xankəndidə qumbara, avtomat və qumbaraatanlar aşkarlanıb

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