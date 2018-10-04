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    В Хаджигабуле автомобиль сбил 15-летнего велосипедиста

    Хаджигабул. 4 октября. REPORT.AZ/ В Хаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 1 человек.

    Как сообщает миль-муганское бюро Report, ночью в 00:30 автомобиль марки"Мерседес" сбил велосипедиста, жителя села Муган Рустамова Али Мамедсадиг оглы (2003).

    В результате, подросток с переломом левого бедра и травмой головы был помещен в травматологическое отделение Ширванской городской больницы.

    По факту ведется расследование.

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