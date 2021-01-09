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В Хачмазе выявлена чайхана, нарушавшая правила карантина 

В Хачмазе выявлена чайхана, нарушавшая правила карантина  В Хачмазском районе выявлена чайхана, действующая в нарушение правил карантинного режима.
Происшествия
9 января 2021 г. 11:14
В Хачмазе выявлена чайхана, нарушавшая правила карантина 

В Хачмазском районе выявлена чайхана, действующая в нарушение правил карантинного режима.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД республики, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Хачмазского РУП, было установлено, что чайхана в селе Йергюдж, вопреки действующим правилам карантина, принимала посетителей.

18 клиентов, находившихся в чайхане во время досмотра, и владелец заведения И.Гюльмамедов, были задержаны.

В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях.

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Версия на азербайджанском языке Xaçmazda karantin rejimini pozan çayxana aşkar edilib

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