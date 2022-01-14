В Хачмазе скончалась женщина, подвергшаяся нападению сына

В Хачмазе в больнице от полученных травм скончалась 65-летняя Самен Султанова, подвергшаяся нападению со стороны сына.

В Хачмазе в больнице от полученных травм скончалась 65-летняя Самен Султанова, подвергшаяся нападению со стороны сына.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

13 января около 19 часов в районную прокуратуру поступила информация о том, что жительница села Азизли Хачмазского района Самен Султанова, 1956 г.р., получила телесные повреждения в своем доме и скончалась в больнице от полученных травм.

В результате расследования установлены обоснованные подозрения в том, что сын пострадавшей Рамиз Султанов (1979 г.р.) нанес женщине топором многочисленные удары в область головы и лица в доме, где они проживали, а затем скрылся с места происшествия.

По факту прокуратурой Хачмазского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

Ведутся поиски Рамиза Султанова для его привлечения к следствию.