В Гёранбое в результате схода селевых потоков затопило дворовые территории

Вчера и сегодня нестабильная погода и проливные дожди нанесли серьезный ущерб поселку Ашагы Агджакенд Гёранбойского района, селам Бёрю, Мешяли, Еникенд и Гарачинар

Нестабильная погода и проливные дожди нанесли серьезный ущерб поселку Ашагы Агджакенд Гёранбойского района, селам Бёрю, Мешяли, Еникенд и Гарачинар.

По данным западного бюро Report, в результате дождей уровень воды в реке Гарачай повысился.

Селевые потоки затопили дворы частных жилых домов, расположенных недалеко от русла реки. В результате наводнения был нанесен ущерб частным жилым домам и хозяйствам многих жителей района.

Автомобильные дороги в поселке Ашагы Агджакенд и селе Бёрю закрыты. В настоящее время соответствующие органы проводят оперативную работу по восстановлению движения на дорогах.