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В Гёранбое в результате схода селевых потоков затопило дворовые территории

В Гёранбое в результате схода селевых потоков затопило дворовые территории Вчера и сегодня нестабильная погода и проливные дожди нанесли серьезный ущерб поселку Ашагы Агджакенд Гёранбойского района, селам Бёрю, Мешяли, Еникенд и Гарачинар
Происшествия
26 мая 2023 г. 18:23
В Гёранбое в результате схода селевых потоков затопило дворовые территории

Нестабильная погода и проливные дожди нанесли серьезный ущерб поселку Ашагы Агджакенд Гёранбойского района, селам Бёрю, Мешяли, Еникенд и Гарачинар.

По данным западного бюро Report, в результате дождей уровень воды в реке Гарачай повысился.

Селевые потоки затопили дворы частных жилых домов, расположенных недалеко от русла реки. В результате наводнения был нанесен ущерб частным жилым домам и хозяйствам многих жителей района.

Автомобильные дороги в поселке Ашагы Агджакенд и селе Бёрю закрыты. В настоящее время соответствующие органы проводят оперативную работу по восстановлению движения на дорогах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGoranboyda sel fəsadlar törədib, həyətyanı sahələri su basıb, yollar bağlanıb

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