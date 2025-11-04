Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Гёранбое предотвращено обручение с несовершеннолетней

    Происшествия
    • 04 ноября, 2025
    • 19:51
    В Гёранбое предотвращено обручение с несовершеннолетней

    В отделение полиции Гёранбойского района поступила информация о проведении церемонии обручения девушки 2008 года рождения в селе Гарасулейманлы.

    Как сообщает Report, об этом главный инспектор региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов.

    По его словам, данная церемония была предотвращена сотрудниками ведомства, а родители пары были вызваны в полицейское отделение.

    С ними были проведены профилактические беседы и разъяснены требования законодательства.

