В Гёранбое предотвращено обручение с несовершеннолетней
Происшествия
- 04 ноября, 2025
- 19:51
В отделение полиции Гёранбойского района поступила информация о проведении церемонии обручения девушки 2008 года рождения в селе Гарасулейманлы.
Как сообщает Report, об этом главный инспектор региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов.
По его словам, данная церемония была предотвращена сотрудниками ведомства, а родители пары были вызваны в полицейское отделение.
С ними были проведены профилактические беседы и разъяснены требования законодательства.
