В Гёранбое предотвращено обручение с несовершеннолетней

В отделение полиции Гёранбойского района поступила информация о проведении церемонии обручения девушки 2008 года рождения в селе Гарасулейманлы.

Как сообщает Report, об этом главный инспектор региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов.

По его словам, данная церемония была предотвращена сотрудниками ведомства, а родители пары были вызваны в полицейское отделение.

С ними были проведены профилактические беседы и разъяснены требования законодательства.