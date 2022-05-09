В Гёйчае пьяный мужчина случайно выстрелил в себя из ружья

В Гёйчайский районный отдел полиции 8 мая поступила информация, что житель города Габиль Бабаев был госпитализирован с огнестрельным ранением.

В Гёйчайский районный отдел полиции 8 мая поступила информация, что житель города Габиль Бабаев был госпитализирован с огнестрельным ранением.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел Азербайджана, в ходе расследования было установлено, что Г.Бабаев получил ранение по неосторожности, когда пытался осмотреть принадлежащее его другу, жителю Баку Интигаму Хыдырову ружье марки Winchester Phantom, на которое имеется соответствующее разрешение.

Также было установлено, что оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Расследование продолжается.