В Гёйчае пожар в производственном цеху полностью потушен - ОБНОВЛЕНО

Пожар, возникший в цехе по производству ящиков, расположенном на территории города Гёйчай, полностью потушен силами Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства.

В Гёйчае произошёл крупный пожар на территории цеха по производству ящиков.

Как сообщает Верхнеширванское бюро Report, огонь распространился на два жилых дома, принадлежащих гражданам. В результате происшествия часть имущества и горючие конструкции домов полностью сгорели и стали непригодными для жилья.

Для тушения пожара были привлечены силы и техника Государственной службы пожарной охраны МЧС из Гёйчайского и Уджарского районов. В настоящее время продолжаются работы по его полному тушению. В связи с происшествием подача электроэнергии в районе была временно приостановлена.

По факту ведется расследование.