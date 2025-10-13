Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    В Гёйчае пожар в производственном цеху полностью потушен - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 13 октября, 2025
    • 01:26
    Пожар, возникший в цехе по производству ящиков, расположенном на территории города Гёйчай, полностью потушен силами Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства.

    В Гёйчае произошёл крупный пожар на территории цеха по производству ящиков.

    Как сообщает Верхнеширванское бюро Report, огонь распространился на два жилых дома, принадлежащих гражданам. В результате происшествия часть имущества и горючие конструкции домов полностью сгорели и стали непригодными для жилья.

    Для тушения пожара были привлечены силы и техника Государственной службы пожарной охраны МЧС из Гёйчайского и Уджарского районов. В настоящее время продолжаются работы по его полному тушению. В связи с происшествием подача электроэнергии в районе была временно приостановлена.

    По факту ведется расследование.

    Гёйчай пожар МЧС Азербайджана
    Göyçayda sexdə yanğın tam söndürülüb - YENİLƏNİB-3

