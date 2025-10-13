В Гёйчае пожар в производственном цеху полностью потушен - ОБНОВЛЕНО
- 13 октября, 2025
- 01:26
Пожар, возникший в цехе по производству ящиков, расположенном на территории города Гёйчай, полностью потушен силами Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства.
В Гёйчае произошёл крупный пожар на территории цеха по производству ящиков.
Как сообщает Верхнеширванское бюро Report, огонь распространился на два жилых дома, принадлежащих гражданам. В результате происшествия часть имущества и горючие конструкции домов полностью сгорели и стали непригодными для жилья.
Для тушения пожара были привлечены силы и техника Государственной службы пожарной охраны МЧС из Гёйчайского и Уджарского районов. В настоящее время продолжаются работы по его полному тушению. В связи с происшествием подача электроэнергии в районе была временно приостановлена.
По факту ведется расследование.