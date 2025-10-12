İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Göyçayda yeşik sexi yanır

    Hadisə
    • 12 oktyabr, 2025
    • 21:57
    Göyçayda yeşik sexi yanır

    Göyçayda güclü yanğın hadisəsi baş verib.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə rayon ərazisində yerləşən yeşik sexində qeydə alınıb.

    Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Göyçay Rayon Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub.

    Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində zəruri işlər həyata keçirilir.

    Göyçay yanğın

