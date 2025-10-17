Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    В Гёйчае автомобиль упал в Ширванский канал, водитель погиб

    Происшествия
    • 17 октября, 2025
    • 13:41
    В Гёйчае автомобиль упал в Ширванский канал, водитель погиб

    В Гёйчае автомобиль упал в канал.

    Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент произошел на территории села Дёвранлы.

    Легковой автомобиль опрокинулся в Ширванский канал, проходящий через село. С помощью местных жителей из воды было извлечено тело водителя Габиля Талыбова.

    По факту возбуждено уголовное дело.

