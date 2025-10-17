В Гёйчае автомобиль упал в Ширванский канал, водитель погиб
Происшествия
- 17 октября, 2025
- 13:41
В Гёйчае автомобиль упал в канал.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент произошел на территории села Дёвранлы.
Легковой автомобиль опрокинулся в Ширванский канал, проходящий через село. С помощью местных жителей из воды было извлечено тело водителя Габиля Талыбова.
По факту возбуждено уголовное дело.
