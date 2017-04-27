В Гяндже задержан мужчина, избивший супругу, женщина госпитализирована

Гянджа. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Гяндже мужчина избил жену.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел сегодня вечером.

Поспоривший с Ханым Гасан гызы Гусейновой 1992 г.р. ее супруг нанес женщине удары в область головы и другие части тела. Вдобавок, мужчина пытался задушить жену. Соседям с трудом удалось отнять Х.Гусейнову из рук мужа. Пострадавшая госпитализирована.

После оказания первой медицинской помощи, женщину поместили в отделение травматологии. Ее состояние расценивается как средней тяжести.

В интервью Report отец пострадавшей Г.Гусейнов сказал, что конфликты между ее дочерью и ее супругом происходили довольно часто: "Моя дочь неоднократно избивалась мужем. На этот раз спор возник из-за намерения моего зятя продать квартиру. Он даже продал часть мебели и домашней утвари".

Супруг избитой Х.Гусейновой задержан сотрудниками полиции.

По факту ведется расследование.