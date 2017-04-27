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    В Гяндже задержан мужчина, избивший супругу, женщина госпитализирована

    По факту ведется расследование

    Гянджа. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Гяндже мужчина избил жену.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел сегодня вечером.

    Поспоривший с Ханым Гасан гызы Гусейновой 1992 г.р. ее супруг нанес женщине удары в область головы и другие части тела. Вдобавок, мужчина пытался задушить жену. Соседям с трудом удалось отнять Х.Гусейнову из рук мужа. Пострадавшая госпитализирована.

    После оказания первой медицинской помощи, женщину поместили в отделение травматологии. Ее состояние расценивается как средней тяжести.

    В интервью Report отец пострадавшей Г.Гусейнов сказал, что конфликты между ее дочерью и ее супругом происходили довольно часто: "Моя дочь неоднократно избивалась мужем. На этот раз спор возник из-за намерения моего зятя продать квартиру. Он даже продал часть мебели и домашней утвари".

    Супруг избитой Х.Гусейновой задержан сотрудниками полиции.

    По факту ведется расследование. 

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