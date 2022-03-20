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В Гяндже ветер разрушил кровлю здания

В Гяндже ветер разрушил кровлю здания На фоне резкого ухудшения погодных условий в последние дни сильный ветер вызвал ряд последствий в городе Гяндже
Происшествия
20 марта 2022 г. 15:49
В Гяндже ветер разрушил кровлю здания

На фоне резкого ухудшения погодных условий в последние дни сильный ветер вызвал ряд последствий в городе Гяндже.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В частном жилом доме, расположенном по улице Вагифа Гамарли, ветер снес навес, ограничив доступ в дом и создав угрозу для окружающих. На место были привлечены спасатели Гянджинского регионального центра МЧС, которые с помощью специального оборудования восстановили доступ в указанный частный жилой дом и устранили угрозу.

Кроме того, спасатели приняли соответствующие меры безопасности в связи с угрозой, возникшей в результате обрушения части кровли пятиэтажного шестиблочного жилого дома в жилом массиве Гюлюстан.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə külək evin talvarını uçurub, binanın dam örtüyünü dağıdıb

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