В Гяндже ветер разрушил кровлю здания

На фоне резкого ухудшения погодных условий в последние дни сильный ветер вызвал ряд последствий в городе Гяндже

На фоне резкого ухудшения погодных условий в последние дни сильный ветер вызвал ряд последствий в городе Гяндже.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В частном жилом доме, расположенном по улице Вагифа Гамарли, ветер снес навес, ограничив доступ в дом и создав угрозу для окружающих. На место были привлечены спасатели Гянджинского регионального центра МЧС, которые с помощью специального оборудования восстановили доступ в указанный частный жилой дом и устранили угрозу.

Кроме того, спасатели приняли соответствующие меры безопасности в связи с угрозой, возникшей в результате обрушения части кровли пятиэтажного шестиблочного жилого дома в жилом массиве Гюлюстан.