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    В Гяндже в руках 13-летнего мальчика взорвалась пиротехника

    © Report

    Гянджа. 21 декабря. REPORT.AZ/ В городе Гянджа в руках 13-летнего мальчика взорвалась пиротехника.

    Как сообщает западное бюро Report, житель города Хаял Рустамов 2005 г.р. в момент использования пиротехники по неосторожности нанес себе увечье. Подросток с различными телесными повреждениями был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как средне-тяжелое.

    По факту ведется расследование.

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