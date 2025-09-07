Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Происшествия
    • 07 сентября, 2025
    • 16:39
    Сотрудники МЧС извлекли тело погибшего из-под завалов дома в Гяндже - ОБНОВЛЕНО

    На "горячую линию 112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что один человек оказался под завалами на улице Мирзы Юсифа Ахундзаде в городе Гянджа.

    Как сообщает Report, на место происшествия были незамедлительно направлены спасатели Гянджинского регионального центра МЧС.

    При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в результате обрушения части здания во время проведения демонтажных работ под завалами оказался работавший там мужчина.

    Тело погибшего Керимова Талеха Идрис оглу (1985 г.р.) было извлечено из-под завалов и передано соответствующим органам.

    По факту ведется расследование.

    В поселке Джавадхан Гянджи один человек скончался при обрушении строящегося дома.

    Как сообщает западное бюро Report, Талех Керимов (1985 г.р.), оказавшись под обломками, получил несовместимые с жизнью травмы. Предварительно, мужчина был мастером на стройке.

    В результате инцидента также пострадали три человека.

    По факту в Гянджинской городской прокуратуре начато расследование.

    Гянджа несчастный случай смерть на стройке нарушение правил безопасности
    Gəncədə baş verən uçqunun səbəbi məlum olub - YENİLƏNİB

