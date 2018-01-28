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    В Гяндже мужчина зарезал своего 17-летнего племянника - ПОДРОБНОСТИ

    Причины произошедшего пока неизвестны

    Гянджа. 28 января. REPORT.AZ/ В связи с поножовщиной, произошедшей в Гяндже, стали известны некоторые подробности.

    Как передает западное бюро Report, инцидент произошел между мужчиной его несовершеннолетним племянником.

    Между жителем Гянджи Исмаиловым Арзу Галиб оглы 2001 г. и его дядей Исмаиловым Эльнуром Арзу оглы 1989 г. произошел спор. Впоследствии спор перерос в драку, с использованием холодного оружия. Арзу нанес ножевые ранения в области горла своему дяде, тот в свою очередь в ответ нанес племяннику ранения в области живота. Оба раненых были срочно доставлены в больницу.

    Эльнуру была оказана амбулаторная помощь. У его племянника Арзу состояние оценивается как средней тяжести. 

    ***02:39

    Гянджа. 28 января. REPORT.AZ/ В городе Гянджа произошла поножовщина.

    Как передает западное бюро Report, житель Гянджи Исмаилов Арзу Галиб оглы 2001 г. был зарезан своим дядей.

    Раненый был прооперирован, состояние оценивается как средней тяжести.

    В то же время, в больницу помещен другой человек, получивший ножевые ранения во время инцидента - Исмаилов Эльнур Арзу оглы 1989 г.

    Причины произошедшего инцидента пока неизвестны.

    По факту ведется расследование.

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