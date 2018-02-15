В Гяндже мужчина, совершивший нападение на таксиста лишен свободы сроком на 12 лет и 6 месяцев

Гянджа. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Суде по тяжким преступлениям завершился суд над Зейналовым Расулом Ровшан оглы, совершившим нападение на таксиста.

Как передает западное бюро Report, на заседании прошедшем под председательством судьи гянджинского суда по тяжким преступлениям Рустамова Эльмина Ильтизам оглы рассматривалось уголовное дело по статьям 126.1, 181.3.3 и 228.4 уголовного кодекса в отношении Р.Зейналова.

16 марта 2017 года в 00:30 Р.Зейналов сел в качестве клиента в машину марки "ВАЗ-2107" с государственным регистрационным номером "10-HX-915". Автомобиль принадлежал Аллахвердиеву Разиму Назим оглы, который в нетрезвом состоянии работал водителем такси. Р.Зейналов ехал в поселок Турклер города Гянджи к своему знакомому Байрамову Аллахверди Азиз оглы. Узнав, что знакомого нет дома, Р.Зейналов вместе с таксистом остановились в одной из столовых на ул. У. Гаджибековав. Но, увидев, что она закрыта, Р.Зейналов попросил таксиста поехать в кафе, находящийся в поселке "Почта". Обнаружив, что кафе и здесь закрыто, они снова вернулись в столовую, находящаяся в местности под названием Совхоз Низами. Но, по дороге пассажир потребовал остановить машину из-за тошноты.

Р.Аллахвердиев увидев, что Р.Зейналов не много пришел в себя, сел за руль и собрался ехать дальше, но пассажир снова потребовал остановить машину. Затем, Р.Зейналов выхватил свой охотничий нож и нанес водителю тяжелые ранения в области груди. Р.Зейналов нанесением тяжкого ущерба здоровью совершил и грабеж на общую сумму в 3575 манатов, отбрав у пострадавшего автомобиль марки «ВАЗ-20107» стоимостью 3500 манатов и другие имущества, находящиеся в салоне.

По решению суда, обвиняемый по статьям 181.3.3 и 228.4 УК АР Зейналов Расул Ровшан оглы лишен свободы сроком на 12 лет и 6 месяцев.