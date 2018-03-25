В Гяндже автомобиль сбил пытавшихся перейти дорогу 2 женщин

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ В городе Гянджа произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя пешеходами.
Как сообщает Западное бюро Report, автомобиль сбил двух женщин, пытавшихся перейти дорогу на проспекте Шаха Исмаила Хатаи.
Получившие различные травмы Алиева Гюльнар 1989 г.р. и Насибова Рухсара 1975 г.р. были доставлены в больницу.
Состояние обеих женщин оценивается как удовлетворительное. После оказания первой медпомощи они будут допущены к амбулаторному лечению.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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