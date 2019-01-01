В Гяндже автомобиль сбил пожилую женщину

Гянджа. 1 января. REPORT.AZ/ В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает западное бюро Report, жительницу города Гянджи Гюльчохру Муталлим гызы Шарифову 1952 года рождения сбил автомобиль.

Пострадавшая была доставлена в Гянджинскую больницу скорой медпомощи с различными телесными повреждениями. Ей был поставлен диагноз перелом кости левой голени. По желанию родственников она затем была перевезена в одну из частных клиник.

По факту ведется расследование.