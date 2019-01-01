В Гяндже автомобиль сбил пожилую женщину

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Гянджа. 1 января. REPORT.AZ/ В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает западное бюро Report, жительницу города Гянджи Гюльчохру Муталлим гызы Шарифову 1952 года рождения сбил автомобиль.
Пострадавшая была доставлена в Гянджинскую больницу скорой медпомощи с различными телесными повреждениями. Ей был поставлен диагноз перелом кости левой голени. По желанию родственников она затем была перевезена в одну из частных клиник.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости