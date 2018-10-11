В Гяндже 38-летний мужчина задержан при продаже героина

Гянджа. 11 октября. REPORT.AZ/ В результате оперативных мероприятий, проведенных в Гяндже сотрудниками западного регионального отдела Главного управления по борьбе в наркотиками, был задержан торговец наркотиками.

Как сообщили западному бюро Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, при попытке продать условному покупателю завернутый в фольгу от сигарет героин (0.433 г) был задержан житель Гянджи, ранее судимый Анар Тагиев 1980 г.р.

Собранные по факту материалы были направлены в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД для проведения расследования.