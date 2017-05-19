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    В Гяндже 34-летнему мужчине нанесли ножевые ранения

    Факт расследуется

    Гянджа. 19 мая. REPORT.AZ / В Гяндже местный житель получил ножевые ранения.

    Как передает западное бюро Report, инцидент произошел в дневное время на территории Низаминского района Гянджи.

    Житель Гянджи Заур Мамедов 1983 г.р. получил три ножевых ранения в различные части тела и госпитализирован в Гянджинскую городскую больницу скорой помощи. Состояние прооперированного больного тяжелое.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, кем и при каких обстоятельствах он был ранен.

    Факт расследуется.

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