В Гяндже 19-летняя девушка скончалась, отравившись угарным газом
Происшествия
- 05 апреля, 2026
- 22:13
В Гяндже из-за отравления угарным газом скончалась 19-летняя девушка.
Как сообщает западное бюро Report, Ляман Алиева (2007 г.р.) была госпитализирована с диагнозом отравление угарным газом.
Ей была оказана первая медицинская помощь, однако спасти жизнь девушки не удалось.
Отметим, что Л. Алиева была студенткой одного из высших учебных заведений Гянджи.
