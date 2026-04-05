В Гяндже 19-летняя девушка скончалась, отравившись угарным газом

В Гяндже из-за отравления угарным газом скончалась 19-летняя девушка.

Как сообщает западное бюро Report, Ляман Алиева (2007 г.р.) была госпитализирована с диагнозом отравление угарным газом.

Ей была оказана первая медицинская помощь, однако спасти жизнь девушки не удалось.

Отметим, что Л. Алиева была студенткой одного из высших учебных заведений Гянджи.