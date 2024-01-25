В Губе задержали мошенницу, которая путем обмана присвоила 11 500 манатов

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Губинского районного отдела полиции на основании полученной информации, по подозрению в мошенничестве была задержана местная жительница Улькяр Керимова.
Об этом сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД.
Согласно информации, задержанная нанесла гражданам ущерб в крупном размере, дав обещания нескольким людям, не имея полномочий решать их проблемы.
Она в корыстных целях давала обещания отдельным людям, злоупотребляя их доверием, присвоила денежные средства на общую сумму 11 500 манатов.
В своих показаниях задержанная признала свои мошеннические действия.
Граждан, пострадавших от ее противоправных действий, просят сообщить в Call-центр 102 или по городскому номеру Губинского РОП (+994 23 335 35 11).
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.