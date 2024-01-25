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В Губе задержали мошенницу, которая путем обмана присвоила 11 500 манатов

В Губе задержали мошенницу, которая путем обмана присвоила 11 500 манатов В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Губинского районного отдела полиции на основании полученной информации, по подозрению в мошенничестве была задержана местная жительница Улькяр Керимова.
Происшествия
25 января 2024 г. 08:15
В Губе задержали мошенницу, которая путем обмана присвоила 11 500 манатов

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Губинского районного отдела полиции на основании полученной информации, по подозрению в мошенничестве была задержана местная жительница Улькяр Керимова.

Об этом сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, задержанная нанесла гражданам ущерб в крупном размере, дав обещания нескольким людям, не имея полномочий решать их проблемы.

Она в корыстных целях давала обещания отдельным людям, злоупотребляя их доверием, присвоила денежные средства на общую сумму 11 500 манатов.

В своих показаниях задержанная признала свои мошеннические действия.

Граждан, пострадавших от ее противоправных действий, просят сообщить в Call-центр 102 или по городскому номеру Губинского РОП (+994 23 335 35 11).

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Qubada pensiya düzəltmək adı ilə dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

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