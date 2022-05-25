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В Губе селевой поток разрушил мост, прервана связь с несколькими селами

В Губе селевой поток разрушил мост, прервана связь с несколькими селами Наводнения, вызванные проливными дождями на территории Азербайджана 24 мая, привели к ряду проблем на территории Губинского района.
Происшествия
25 мая 2022 г. 12:32
В Губе селевой поток разрушил мост, прервана связь с несколькими селами

Наводнения, вызванные проливными дождями на территории Азербайджана 24 мая, привели к ряду проблем на территории Губинского района.

Как сообщает Report, в результате сильного наводнения обрушился мост через реку Агчай, расположенное в 13 км от райцентра село Тюляр оказалось отрезанным от внешнего мира.

В результате падения обломков скалы на 37-м километре дороги Губа-Хыналыг на территории муниципалитета села Элик была прервана связь с селами Элик, Хапутлу, Джек, Хыналыг, Галайхудат. Для восстановления движения на дороге в район была привлечена специальная техника.

В результате наводнения на 25-м километре автодороги Губа-Сусай-Хыналыг в районе села Герай в аварийном состоянии оказался мост.

Для экстренной ликвидации последствий стихийного бедствия на территорию была привлечена специальная техника.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQubada sel körpünü uçurub, bir neçə kəndlə əlaqə kəsilib

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