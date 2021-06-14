В Губе ребенок погиб от удара током

В Губе от удара током погиб один человек.

В Губе от удара током погиб один человек.

Как сообщает Северное бюро Report, инцидент произошел в поселке Зардаби.

Местные жители - Полад Фархадов Фархад оглу 2009 г.р. и Байрамов Угур Хайям оглу 2008 г.р. самовольно открыли коробку высоковольтного разъединителя на ЛЭП. Дети предположительно коснулись токоведущих частей, находящихся под напряжением.

В результате Полад Фархадов погиб на месте, а Угур Байрамов с телесными повреждениями различной степени тяжести был госпитализирован в Губинскую центральную районную больницу. Его состояние в настоящее время нормальное.

По факту проводится расследование.