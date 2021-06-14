О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Губе ребенок погиб от удара током

В Губе ребенок погиб от удара током В Губе от удара током погиб один человек.
Происшествия
14 июня 2021 г. 11:27
В Губе ребенок погиб от удара током
0 : 00
0 : 00

В Губе от удара током погиб один человек.

Как сообщает Северное бюро Report, инцидент произошел в поселке Зардаби.

Местные жители - Полад Фархадов Фархад оглу 2009 г.р. и Байрамов Угур Хайям оглу 2008 г.р. самовольно открыли коробку высоковольтного разъединителя на ЛЭП. Дети предположительно коснулись токоведущих частей, находящихся под напряжением.

В результате Полад Фархадов погиб на месте, а Угур Байрамов с телесными повреждениями различной степени тяжести был госпитализирован в Губинскую центральную районную больницу. Его состояние в настоящее время нормальное.

По факту проводится расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qubada iki uşağı elektrik cərəyanı vurub, ölən var

Самое читаемое

Военный обозреватель: СБ ООН должен оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей
Военный обозреватель: СБ ООН должен оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей
7 июня 2021 г. 17:39
В Сент-Этьене прошла акция протеста против армянских убийц
ФотоВ Сент-Этьене прошла акция протеста против армянских убийц
8 июня 2021 г. 22:57
АФФА: Арустамян проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана  
АФФА: Арустамян проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана  
8 июня 2021 г. 23:56
В Баку общественный транспорт будет работать в эту субботу
В Баку общественный транспорт будет работать в эту субботу
7 июня 2021 г. 12:44
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
7 июня 2021 г. 18:08
Состоялись похороны отца Александра - ОБНОВЛЕНО
ФотоСостоялись похороны отца Александра - ОБНОВЛЕНО
13 июня 2021 г. 14:06
В Баку ребенок выпал из окна здания для журналистов
В Баку ребенок выпал из окна здания для журналистов
8 июня 2021 г. 20:53
Создается совместная украино-азербайджанская медиа-платформа
ФотоСоздается совместная украино-азербайджанская медиа-платформа
11 июня 2021 г. 12:12
AZAL о правилах въезда в Азербайджан
AZAL о правилах въезда в Азербайджан
11 июня 2021 г. 16:25
Птица стала причиной задержки рейса Баку-Анталья
Птица стала причиной задержки рейса Баку-Анталья
12 июня 2021 г. 09:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi