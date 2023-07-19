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В Губе председатели муниципалитетов оштрафованы за загрязнение окружающей среды

В Губе председатели муниципалитетов оштрафованы за загрязнение окружающей среды В Губинском районе председатели двух муниципалитетов оштрафованы за загрязнение окружающей среды.
Происшествия
19 июля 2023 г. 10:08
В Губе председатели муниципалитетов оштрафованы за загрязнение окружающей среды

В Губинском районе председатели двух муниципалитетов оштрафованы за загрязнение окружающей среды.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудниками Губинского районного отделения полиции в селах Алексеевка и Худжбала были выявлены факты несоблюдения требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов.

За нарушение требований статьи 271 Кодекса об административных правонарушениях (несоблюдение требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов) в отношении глав сельских муниципалитетов приняты меры административного взыскания.

Мероприятия в данном направлении продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQubada iki kəndin bələdiyyə sədri cərimələnib

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