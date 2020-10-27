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В Губе больной коронавирусом незаконно покинул место жительства

В Губе больной коронавирусом незаконно покинул место жительства Полиция сразу же пресекла правонарушение со стороны Э.Абрамова, он был возвращен домой и серьезно предупрежден, чтобы не покидал дом до полного выздоровления
Происшествия
27 октября 2020 г. 17:21
В Губе больной коронавирусом незаконно покинул место жительства

Житель Губинского района Азербайджана Эльчин Абрамов некоторое время получал лечение в больнице из-за положительного ответа теста на выявлении инфекции COVID-19, позднее был переведен на домашнее лечение.

Как сообщили Report в губинской региональной группе пресс-службы МВД, Э.Абрамов при выписке домой был проинформирован о правилах карантина, важности соблюдения правил и ограничении на покидание места жительства.

Однако названный мужчина не последовал правилам, покинул место жительства и создал реальную угрозу для других людей.

Полиция сразу же пресекла правонарушение со стороны Э.Абрамова, он был возвращен домой и серьезно предупрежден, чтобы не покидал дом до полного выздоровления.

В Губинском РОП ведется разбирательству по факту проступка Абрамова.

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Версия на азербайджанском языке Qubada koronavirus xəstəsi yaşayış yerini qanunsuz tərk edib

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