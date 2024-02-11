В Губе автомобиль врезался в дерево, есть погибшие и пострадавшие

В Губинском произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Губинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как передает северное бюро Report, инцидент зафиксирован в 18:45 на участке автодороги Губа-Хачмаз, проходящем по территории села Барлы.

Так, водитель автомобиля марки "Лада-Приора" потерял управление, в результате чего транспортное средство вылетело с трассы и врезалось в дерево.

Согласно информации, пять человек с тяжелыми травмами были госпитализированы в Губинскую районную центральную больницу, двое из которых позже скончались.

По факту ведется расследование.

19:20

В Губинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает северное бюро Report, инцидент зафиксирован на участке автодороги Губа-Хачмаз, проходящем по территории села Барлы.

Так, водитель автомобиля марки "Лада-Приора" потерял управление, в результате чего транспортное средство вылетело с трассы и врезалось в дерево.

Согласно информации, пять человек с тяжелыми травмами были госпитализированы в Губинскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.