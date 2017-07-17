В Грузии задержан гражданин Азербайджана, пытавшийся незаконно провести золото через границу

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Следственная служба министерства финансов Грузии задержала гражданина Азербайджана при попытке контрабандного провоза через границу золотых изделий в большом количестве.

Как сообщает Report со ссылкой на Грузия-Онлайн, по данным следствия, гражданин был задержан во время прохождения через КПП "Красный мост" на принадлежащем ему автомобиле.

Из обустроенных в автомобиле тайников было извлечено в общей сложности 2,5 килограмма золотых изделий, таможенная стоимость которых составляет 61 тысяча долларов.

Задержанному грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 7 лет.