В Грузии привлечены к ответственности виновные в избиении военнослужащего азербайджанского происхождения

Двое военнослужащих привлечены к ответственности за избиение и вымогательство у военнослужащего азербайджанского происхождения Кязыма Гахраманова в воинской части Крцаниси (Грузия).

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил на брифинге замначальника Главного управления военной полиции Минобороны Грузии Ираклий Базерашвили.

По его словам, в связи с данным фактом проведены оперативно-следственные мероприятия.

Базерашвили подчеркнул, что виновные будут наказаны по всей строгости закона.