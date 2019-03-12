В Грузии привлечены к ответственности виновные в избиении военнослужащего азербайджанского происхождения

Двое военнослужащих привлечены к ответственности за избиение и вымогательство у военнослужащего азербайджанского происхождения Кязыма Гахраманова в воинской части Крцаниси (Грузия).
Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил на брифинге замначальника Главного управления военной полиции Минобороны Грузии Ираклий Базерашвили.
По его словам, в связи с данным фактом проведены оперативно-следственные мероприятия.
Базерашвили подчеркнул, что виновные будут наказаны по всей строгости закона.
Cəmilə BabayevaАвтор новости