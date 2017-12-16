В городе Хырдалан 26-летнему мужчине нанесли 12 ножевых ранений

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В городе Хырдалан Абшеронского района зафиксирована поножовщина. Как сообщает Report, 26-летний Бахрамов Эльмир Махрадж оглы поссорился со своим знакомым. Инцидент произошел на территории жилого комплекса "Abşeron Gənclər Şəhərciyi".

В ходе конфликта Бахрамов получил 12 ножевых ранений. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в медицинский клинический центр №1. Врачи оценивают его состояние, как средне-тяжелое. В связи с инцидентом в Управлении полиции Абшеронского района ведется расследование.