В Горанбое перевернулся грузовик, груз разбросан по дороге - ФОТО

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Горанбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает западное бюро Report, водитель грузового автомобиля марки DAF, житель Шамкирского района Эльдар Гасымов 1975 года рождения, находясь на трассе Алят-Газах-граница Грузии, потерял управление, и врезался в железное ограждение на обочине дороги и перевернулся.
В результате аварии раненых и пострадавших не, однако груз был разбросан по дороге и нанесен ущерб дорожному хозяйству.
Предполагается, что водитель грузового автомобиля заснул за рулем.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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