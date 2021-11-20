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В Главном Управлении Внутренних войск состоялось совещание под руководством Вилаята Эйвазова 

В Главном Управлении Внутренних войск состоялось совещание под руководством Вилаята Эйвазова  Под руководством министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова в Главном Управлении Внутренних войск состоялось оперативное совещание.
Происшествия
20 ноября 2021 г. 13:48
В Главном Управлении Внутренних войск состоялось совещание под руководством Вилаята Эйвазова 

В Главном Управлении Внутренних войск состоялось оперативное совещание под руководством министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Вначале минутой молчания была почтена светлая память шехидов Отечественной войны.

Открыв совещание, министр отметил, что 44-дневная Отечественная война завершилась блистательной победой под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева. Подчеркивалось, что военнослужащие Внутренних войск МВД, героически сражавшиеся в Отечественной войне, золотыми буквами вписали свои имена в историческую летопись войны.

Министр отметил, что в Отечественной войне стали шехидами 66 военнослужащих Внутренних войск, 346 получили ранения. За проявленное мужество соответствующими распоряжениями Верховного Главнокомандующего четверо военнослужащих были удостоены звания Герой Отечественной войны, 985 военнослужащих - различными орденами и медалями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVilayət Eyvazov Daxili Qoşunların Baş İdarəsində müşavirə keçirib

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