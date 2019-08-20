В Гирканском национальном парке начался пожар

На высокогорной территории Гирканского национального парка на границе с селом Верхний Тангиван Лерикского района начался пожар.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Ирада Ибрагимова.

В настоящее время на место происшествия привлечены сотрудники национального парка и других местных структур министерства экологии и природных ресурсов, Региональной государственной службы пожарной охраны министерства чрезвычайных ситуаций.

Сложный рельеф гористой местности затрудняет доступ техники на территорию. В тушении огня, в основном, используется ручной труд.

В связи с сухими и жаркими погодными условиями МЭПР еще раз призывает население осторожно обращаться с огнем, находясь на природе, и соблюдать правила противопожарной безопасности.