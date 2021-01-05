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В Германии участились расистские нападения, среди пострадавших есть и азербайджанцы

В Германии участились расистские нападения, среди пострадавших есть и азербайджанцы Во время одного из таких инцидентов один из наших соотечественников погиб
Происшествия
5 января 2021 г. 12:05
В Германии участились расистские нападения, среди пострадавших есть и азербайджанцы
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В период пандемии COVID-19 в Германии выросло число расистских нападений на иностранцев.

Европейскому бюро Report удалось выяснить в Федеральном ведомстве по борьбе с дискриминацией, что до ноября прошлого года в ведомство обратилось около 6 000 лиц, подвергшихся расистским или политическим мотивированным нападениям в Германии.

Это в два раза больше по сравнению с показателем 2019 года, когда в ведомство обратились 3 200 лиц, подвергшихся нападениям такого рода.

В 2020 году большая часть подвергшихся расистским нападениям были выходцами из Азии. По данным ведомства, общество также неоднозначно восприняло проведение иностранцами турецкого и арабского происхождения частных свадебных торжеств в период применения жестких карантинных правил. В это время также десятки иностранцев подвергались расистским нападениям.

В прошлом году было зафиксировано меньше нападений на расистской или политически мотивированной почве на граждан Азербайджана. В 2020 году таким нападениям подверглись 14 граждан Азербайджана. Во время этих инцидентов трое наших соотечественников получили легкие травмы. Нападениям подверглись граждане Азербайджана в возрасте 23-52 лет. Эти факты были зарегистрированы на землях Северный Рейн-Вестфалия, Бавария, Саксония, Саксония-Анхальт и Гамбург.

Для сравнения, в 2019 году 23 гражданина Азербайджана подверглись расистским и политически мотивированным нападениям. Во время одного из таких инцидентов один из наших соотечественников погиб, 20 получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое получили тяжелые телесные повреждения.

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Версия на азербайджанском языке Pandemiya dövründə Almaniyada irqçi hücuma məruz qalan azərbaycanlılar

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