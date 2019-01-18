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    В Германии между арабами и азербайджанцами произошла массовая драка

    Берлин. 18 января. REPORT.AZ/ В городе Билефельд (Германия) азербайджанцы и турки подрались с арабами. 

    Как сообщает германское бюро Report, грубое поведение араба в магазине одежды вызвало недовольство владельца магазина, турка по происхождению. 

    Находившийся в этот момент в магазине азербайджанец Заманов Али попытался успокоить конфликтующие стороны, однако араб оскорбил и его. В ответ А.Заманов ударил араба. Араб назначил с ними встречу для разборки и вышел из магазина. Спустя некоторое время он вернулся вместе со своими земляками. Узнавшие об инциденты азербайджанцы также подошли к магазину. Между сторонами произошла массовая драка, в результате которой некоторые участники инцидента получили легкие травмы. 

    За нарушение правопорядка полиция задержала и оштрафовала участников драки. 

    М.Т.Мустафа

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