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В Германии 259 азербайджанцам отказали в получении убежища

В Германии 259 азербайджанцам отказали в получении убежища Обнародовано число граждан Азербайджана, попросивших убежище в Германии в январе-сентябре этого года.
Происшествия
16 ноября 2021 г. 10:28
В Германии 259 азербайджанцам отказали в получении убежища

Обнародовано число граждан Азербайджана, попросивших убежище в Германии в январе-сентябре этого года.

На запрос Европейского бюро Report в Федеральном ведомстве Германии по вопросам миграции и беженцев (BAMF) сообщили, что за 9 месяцев этого года зарегистрировано 407 обращений граждан Азербайджана на получение убежища. Из них 174 человека подали обращение впервые, 233 – повторно.

За указанный период было принято решение по 687 производствам, обращения 259 заявителей были отклонены, этих лиц предупредили о необходимости добровольного выезда из Германии.

В BAMF сообщили, что в сентябре этого года в целом 13 849 иностранцев обратились в федеральное ведомство для получения статуса беженцев.

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Версия на английском языке Germany rejects asylum applications of 259 Azerbaijani citizens
Версия на азербайджанском языке Almaniya 259 Azərbaycan vətəndaşının sığınacaq ərizəsini rədd edib

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