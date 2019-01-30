В Геранбойской больнице скончалась молодая женщина

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В больнице Геранбойского района скончалась 26-летняя женщина, доставленная туда в тяжелом состоянии.

Как сообщает западное бюро Report, жительница села Сафыкурд района Е.Р была доставлено в больницу с тяжелой формой кровотечения.

Страдающей женским заболеванием, пациентке была оказана вся необходимая медицинская помощь, однако ее жизнь спасти не удалось.

По факту проводится расследование.