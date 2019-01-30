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    В Геранбойской больнице скончалась молодая женщина

    © Foto: Report.az

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В больнице Геранбойского района скончалась 26-летняя женщина, доставленная туда в тяжелом состоянии.

    Как сообщает западное бюро Report, жительница села Сафыкурд района Е.Р была доставлено в больницу с тяжелой формой кровотечения.

    Страдающей женским заболеванием, пациентке была оказана вся необходимая медицинская помощь, однако ее жизнь спасти не удалось.

    По факту проводится расследование.

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