В Геранбойской больнице скончалась молодая женщина

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Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В больнице Геранбойского района скончалась 26-летняя женщина, доставленная туда в тяжелом состоянии.
Как сообщает западное бюро Report, жительница села Сафыкурд района Е.Р была доставлено в больницу с тяжелой формой кровотечения.
Страдающей женским заболеванием, пациентке была оказана вся необходимая медицинская помощь, однако ее жизнь спасти не удалось.
По факту проводится расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости