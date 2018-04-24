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    В Геранбое змеи заползли в частный дом - ФОТО

    © Report

    Геранбой. 24 апреля. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе в частный дом заползли змеи.

    Как сообщает западное бюро Report, житель села Гарадаглы Мурад Мухтаров заявил, что за этот месяц в доме они убили уже шестую по счету змею.

    "Утром мы убили змею длиной более 140 см, которая заползла в ванную комнату. Еще весна, но уже во дворе мы видели более 10 змей. Мы боимся, что летом их будет еще больше. Хотя мы использовали специальные лекарства против пресмыкающихся, каких-либо результатов нет. С каждым днем их все больше и больше", - отметил он.

    Отметим, что на посевных площадях в селе также часто встречаются змеи. 

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