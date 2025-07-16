В Геранбое произошла массовая драка, есть пострадавшие

В Геранбойском районе произошла массовая драка, все участники находятся в больнице.

В Геранбойском районе произошла массовая драка, все участники находятся в больнице.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Вейисли.

Согласно предварительным данным, жители села Э.Абузаров, Т.Зейналов и Э.Мустафаев в ходе возникшего конфликта нанесли друг другу телесные повреждения различными предметами.

Все трое участников конфликта с различными травмами были доставлены в районную больницу. Причина возникновения конфликта между сельчанами на данный момент остается неизвестной.