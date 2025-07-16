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В Геранбое произошла массовая драка, есть пострадавшие

В Геранбое произошла массовая драка, есть пострадавшие В Геранбойском районе произошла массовая драка, все участники находятся в больнице.
Происшествия
16 июля 2025 г. 09:46
В Геранбое произошла массовая драка, есть пострадавшие

В Геранбойском районе произошла массовая драка, все участники находятся в больнице.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Вейисли.

Согласно предварительным данным, жители села Э.Абузаров, Т.Зейналов и Э.Мустафаев в ходе возникшего конфликта нанесли друг другу телесные повреждения различными предметами.

Все трое участников конфликта с различными травмами были доставлены в районную больницу. Причина возникновения конфликта между сельчанами на данный момент остается неизвестной.

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Версия на азербайджанском языке Goranboyda kütləvi dava olub, xəsarət alanlar var 

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