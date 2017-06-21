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    В Геранбое 10 га хлопковых полей остались под водой - ФОТО

    Сейчас время цветения хлопчатника, по этой причине хлопковым полям нанесен серьезный ущерб© Report.az

    Геранбой. 21 июня. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе затопило хлопковые поля.

    Как сообщает западное бюро Report, причиной стал выход из берегов протекающей через территорию района реки Геран.

    В результате этого около 10 га хлопковых полей остались под водой.

    По словам фермеров, сейчас время цветения хлопчатника. По этой причине хлопковым полям нанесен серьезный ущерб.

    Как сообщили местному бюро Report в Исполнительной власти Геранбойского района, продолжается осмотр территорий, где после вчерашнего ливня и града возникли нежелательные последствия: "В связи со стихийным бедствием в районной ИВ создана комиссия. В соответствии с указаниями главы районной ИВ будут осуществлены соответствующие работы, направленные на устранение выявленных проблем".

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