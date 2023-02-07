В Генпрокуратуре произведены новые назначения

В Генеральной прокуратуре Азербайджана произведены новые назначения.
Как сообщает Report, соответствующие приказы подписал генеральный прокурор Кямран Алиев.
Согласно документу, Махир Аббасов назначен начальником отдела правоохранительного контроля в следственной, дознавательной и оперативно-розыскной деятельности органов государственной безопасности, чрезвычайных ситуаций и пограничной службы Генеральной прокуратуры.
Другим приказом, Пярвиз Ибаев назначен на должность прокурора Низаминского района города Баку.
Отметим, что ранее Генеральный прокурор назначил Салеха Гаджиева руководителем пресс-службы, а Мурвата Гасанова - прокурором города Сумгайыт.