В Генпрокуратуре произведены новые назначения

В Генпрокуратуре произведены новые назначения

В Генеральной прокуратуре Азербайджана произведены еще два назначения.

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В Генеральной прокуратуре Азербайджана произведены новые назначения. Как сообщает Report, соответствующие приказы подписал генеральный прокурор Кямран Алиев. Согласно документу, Махир Аббасов назначен начальником отдела правоохранительного контроля в следственной, дознавательной и оперативно-розыскной деятельности органов государственной безопасности, чрезвычайных ситуаций и пограничной службы Генеральной прокуратуры. Другим приказом, Пярвиз Ибаев назначен на должность прокурора Низаминского района города Баку. Отметим, что ранее Генеральный прокурор назначил Салеха Гаджиева руководителем пресс-службы, а Мурвата Гасанова - прокурором города Сумгайыт. Подпишитесь на наш Telegram канал