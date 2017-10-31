 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Гейгеле задержаны лица, совершившие квартирную кражу - ФОТО

    По факту возбуждено уголовное дело© Report

    Гейгель. 31 октября. REPORT.AZ/ В Гейгельском районе задержаны лица, совершившие кражу из квартиры местной жительницы.

    Об этом западному бюро Report сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

    В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Гейгельского районного отделения полиции, были задержаны лица, совершившие квартирную кражу.

    Жительница районного села Учтепе обратилась в полицию, сообщив, что из ее квартиры в третий раз совершена кража. Начавшими оперативно-розыскные мероприятия сотрудниками полиции были установлены, задержаны и доставлены в отделение полиции подозреваемые. Во время допроса в РОП жители села Учтепе Сахават Зейналов и Эльвин Гусейнов признались, что украли из квартиры в целом 1822 маната. Задержанные сообщили, что поделили и потратили деньги.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi