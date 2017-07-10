 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Гейгеле столкнулись два автомобиля, 5 человек ранены

    Среди пострадавших один ребенок и две женщины
    © Report.az

    Гейгель. 10 июля. REPORT.AZ/ В Гейгельском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали 5 человек.

    Как сообщает западное бюро Report, в ночные часы на территории города Гейгель автомобиль марки ВАЗ-2109, управляемый жителем города Гянджи Махиром Анвар оглу Гасымовым 1972 г.р. столкнулся с автомобилем марки Mercedes-Benz, управляемым жителем Шамкирского района Вакилом Ибрагим оглу Велиевым 1953 г.р.
    В результате ДТП в больницу с различными телесными повреждениями помещены оба водителя, а также пассажиры - Айнура Хатам гызы Исмайлова 1984 г.р., и ее дочь Гульмира Исмайлова 2012 г.р. также их родственница Афсана Нияз гызы Аллахвердиева 1995 г.р.

    По факту начато расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi