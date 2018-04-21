В Гейгеле спасены 6 человек попавших в снежную яму на машине - ОБНОВЛЕНО

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Спасены люди, попавшие в снежную яму на автомобиле марки "УАЗ" на трассе Гаджикенд-Тулалар.

Как сообщает западное бюро Report, нахождение в снежной яме не создало серьезных проблем здоровью жителей села Чыраглы.

Высота снега на данной территории достигает полторы метров.

***19:06

Гейгель. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Гейгельском районе автомобиль упал в снежую яму.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на трассе Гаджикенд-Тулаллар.

Таким образом, автомобиль марки "УАЗ" с 6 пассажирами съехал с дороги и упал в яму из-за снежной и ветренной погоды. По предварительной информации, из-за снега и грязи водителю не удалось вывести машину на дорогу.

Как сообщил Report представитель сельской исполнительной власти, необходима техника с прицепом, в связи с чем проинформирована Исполнительная власть Гейгельского района: "При помощи техники начнутся работы по спасению лиц оказавшихся в снежной яме".

Отметим, что в настоящее время на территории района продолжается снежная и холодная погода.