В Гейгеле спасены 6 человек попавших в снежную яму на машине - ОБНОВЛЕНО

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Спасены люди, попавшие в снежную яму на автомобиле марки "УАЗ" на трассе Гаджикенд-Тулалар.
Как сообщает западное бюро Report, нахождение в снежной яме не создало серьезных проблем здоровью жителей села Чыраглы.
Высота снега на данной территории достигает полторы метров.
***19:06
Гейгель. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Гейгельском районе автомобиль упал в снежую яму.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на трассе Гаджикенд-Тулаллар.
Таким образом, автомобиль марки "УАЗ" с 6 пассажирами съехал с дороги и упал в яму из-за снежной и ветренной погоды. По предварительной информации, из-за снега и грязи водителю не удалось вывести машину на дорогу.
Как сообщил Report представитель сельской исполнительной власти, необходима техника с прицепом, в связи с чем проинформирована Исполнительная власть Гейгельского района: "При помощи техники начнутся работы по спасению лиц оказавшихся в снежной яме".
Отметим, что в настоящее время на территории района продолжается снежная и холодная погода.
Valeh DadaşovАвтор новости
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