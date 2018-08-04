В Гейгеле брат убил свою сестру и мужчину, находившегося с ней в одном доме

Гейгель. 4 августа. REPORT.AZ/ В городе Гейгель два человека были зарезаны ножом.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в одном из домов на ул. Наримана Нариманова.

Проживающий в Гяндже Тагиев Вюсал Таги оглы (1989) убил свою сестру Тагиеву Вюсалю Таги гызы (1992) и находившегося с ней в одном доме жителя села Самедабад Геранбойского района Алиева Нурлана Саладдин оглы (1998).

Несмотря на то, что преступление было совершено 2 августа, об этом стало известно сегодня и немедленно сообщено в полицию. Совершивший преступление В.Тагиев задержан в качества подозреваемого. По предварительной информации, Вюсаля Тагиева была в разводе и жила с годовалым ребенком. Инцидент произошел в момент, когда женщина встретилась с Нурланом Алиевым.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.