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    В Гейгеле автомобиль сбил пьяного пешехода

    Водитель автомобиля доставил пострадавшего в больницу© "Report"

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В Гейгельском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

    Западное бюро Report сообщает, что житель города Гянджа, Хиреленди Эльгюн Аслан оглу находясь в состоянии алкогольного опьянения был сбит автомобилем марки «ВАЗ» около местности, именуемой как Mal bazarı.

    Водитель автомобиля доставил пострадавшего в больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

    По факту ведется расследование.

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