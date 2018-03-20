В Гейгеле автомобиль сбил пьяного пешехода

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Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В Гейгельском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

Западное бюро Report сообщает, что житель города Гянджа, Хиреленди Эльгюн Аслан оглу находясь в состоянии алкогольного опьянения был сбит автомобилем марки «ВАЗ» около местности, именуемой как Mal bazarı.

Водитель автомобиля доставил пострадавшего в больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту ведется расследование.